Один із лідерів збірної України пропустить майбутні спаринги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вперше за довгі роки збірна України зіграє без свого лідера Андрія Ярмоленко, який після одужання від травми буде набирати форму в дортмундській “Борусії”. Про це в коментарі сайту “zbirna.com” розповів наставник “жовто-блакитних” Андрій Шевченко, передає УНН.
“Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму в складі свого клубу. Була надія на те, що півзахисник „Борусії“ приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально”, — сказав Шевченко.
Примітно, що наприкінці січня Ярмоленко отримав пошкодження сухожилля на правій нозі. Його повернення має відбутися у квітні.
Додамо, що 23 березня збірна України проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27-го числа зіграє з Японією (в Бельгії).