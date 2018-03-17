Один із лідерів збірної України пропустить майбутні спаринги

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Вперше за довгі роки збірна України зіграє без свого лідера Андрія Ярмоленко, який після одужання від травми буде набирати форму в дортмундській “Борусії”. Про це в коментарі сайту “zbirna.com” розповів наставник “жовто-блакитних” Андрій Шевченко, передає УНН.

“Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму в складі свого клубу. Була надія на те, що півзахисник „Борусії“ приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально”, — сказав Шевченко.

Примітно, що наприкінці січня Ярмоленко отримав пошкодження сухожилля на правій нозі. Його повернення має відбутися у квітні.

Додамо, що 23 березня збірна України проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27-го числа зіграє з Японією (в Бельгії).

Українські Національні Новини

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