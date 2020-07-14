Один из лидеров Суперлиги перешел в состав БК "Киев-Баскет"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. 30-летний американский атакующий защитник Брюс Мэйси заключил соглашение с вице-чемпионом Украины - "Киев-Баскет", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Месси, который провел последние два сезона в составе “Одессы”, в следующем сезоне будет защищать цвета столичного клуба.
В составе одесситов в прошлом сезоне Мейси провел 24 игры в рамках Суперлиги, набирая в среднем 20,4 очка, делая 4,6 подбора и 4,3 передачи и стал вторым по итогам сезона по набранным очкам и результативной эффективности.
В течение сезона Мейси боролся звание лучшего игрока тура и месяца, а также несколько раз попадал в символическую пятерку тура.
Добавим, что для американца это будет уже третий подряд сезон в украинской Суперлиге. К этому Брюс имел опыт выступлений в американской G-лиге, а также в канадской НБЛ.