Один із лідерів Суперліги перейшов в стан БК "Київ-Баскет"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. 30-річний американський атакуючий захисник Брюс Мейсі заключив угоду із віце-чемпіоном України – "Київ-Баскетом", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Мессі, який провів останні два сезони у складі “Одесси”, наступного сезону захищатиме кольори столичного клубу.
В складі одеситів минулого сезону Мейсі провів 24 гри в рамках Суперліги, набираючи в середньому 20,4 очки, роблячи 4,6 підбирань та 4,3 передачі і став другим за підсумками сезону по набраним очкам та результативній ефективності.
Протягом сезону Мейсі виборював звання кращого гравця туру та місяця, а також декілька разів потрапляв до символічної п’ятірки туру.
Додамо, що для американця це буде вже третій поспіль сезон в українській Суперлізі. До цього Брюс мав досвід виступів в американській G-лізі, а також в канадській НБЛ.