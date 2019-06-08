Один из лидер сборной Украины потерял в трансферной стоимости
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Вингер "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка значительно потерял в цене по версии авторитетного немецкого портала "Transfermarkt", информирует УНН.
Обновленная трансферная стоимость Коноплянки сейчас оценивается в 6,5 млн. евро - на 35 процентов меньше, чем предыдущая (10 млн. евро).
В последнем сезоне Бундеслиги Коноплянка провел лишь 13 матчей за "кобальтовых", забил 1 мяч и 1 ассист.
Примечательно, что пик трансферной стоимости Коноплянки пока пришелся на период с 2015 по 2016 годы, когда украинец выступал в форме испанской "Севильи" - 25 млн. евро.