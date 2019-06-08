Один із лідер збірної України втратив у трансферній вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Вінгер "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка значно втратив у ціні за версією авторитетного німецького порталу "Transfermarkt", інформує УНН.
Оновлена трансферна вартість Коноплянки наразі оцінюється в 6,5 млн. євро – на 35 відсотків менша, ніж попередня (10 млн. євро).
В останньому сезоні Бундесліги Коноплянка провів лише 13 матчів за "кобальтових", забив 1 м'яч і 1 ассист.
Примітно, що пік трансферної вартості Коноплянки поки припав на період з 2015 по 2016 роки, коли українець виступав у формі іспанської "Севільї" – 25 млн. євро.