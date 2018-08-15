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Один из лучших бомбардиров в истории Хорватии завершил выступления за сборную

Киев • УНН

 • 8069 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Форвард итальянского “Ювентуса” и сборной Хорватии Марио Манджукич решил больше не играть за национальную команду своей страны, сообщает УНН со ссылкой на Хорватский футбольный союз.

Один из лучших бомбардиров в истории Хорватии завершил выступления за сборную

По словам нападающего “серебро” крайнего чемпионата мира в России помогло ему принять данное трудное решение.

“Никто не идеален. Я терял моменты, терял мячи, но я всегда отдавался на поле. Спасибо болельщикам, которые были рядом со мной и с командой. С сегодняшнего дня я в ваших рядах”, — сказал Манджукич в прощальном письме.

Отметим, что в 89 поединках за Хорватию Манджукич забил 33 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории страны, уступая два мяча Давор Шукер.

Кроме того, карьеру в национальной команде закончил и основной кипер сборной Даниэл Субашич, который представляет французский “Монако”.

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