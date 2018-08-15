Один із кращих бомбардирів в історії Хорватії завершив виступи за збірну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Форвард італійського “Ювентуса” і збірної Хорватії Маріо Манджукич вирішив більше не грати за національну команду своєї країни, повідомляє УНН з посиланням на Хорватський футбольний союз.
За словами нападника “срібло” крайнього чемпіонату світу в Росії допомогло йому прийняти дане важке рішення.
“Ніхто не ідеальний. Я втрачав моменти, втрачав м’ячі, але я завжди віддавався на полі. Спасибі уболівальникам, які були поруч зі мною і з командою. З сьогоднішнього дня я в ваших рядах”, — сказав Манджукич у прощальному листі.
Зазначимо, що в 89 поєдинках за Хорватію Манджукич забив 33 голи і посідає друге місце у списку кращих бомбардирів в історії країни, поступаючись двома м’ячами Давору Шукеру.
Крім того, кар’єру в національній команді закінчив і основний кіпер збірної Даніел Субашич, який представляє французький “Монако”.