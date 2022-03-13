Один день жизни рашистов стоит 53 доллара: СБУ перехватила разговор оккупантов

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"Поэтому оккупанты сейчас под Херсоном, зашли с территории Крыма без еды и оружия, понесли многочисленные потери. Захватчик цинично вспоминает о том, как они грабили свои же разбитые БТРы, чтобы иметь оружие. А еще - ищут продукты по помойкам, чтобы выжить.

Тем не менее, эти нелюди до сих пор готовы "стереть с земли хохляцкие города". Но совсем скоро именно они исчезнут из нашей Украины, как роса на солнце!"- говорится в сообщении.