Один день жизни рашистов стоит 53 доллара: СБУ перехватила разговор оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Один день жизни русского оккупанта стоит 53 доллара, но выживут не все. У многих захватчиков единственное желание - выжить и вернуться домой. Из перехваченного СБУ разговора становится понятно, что подразделения ехали в командировку в Чечню, а оказались на войне в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение в Telegram СБУ.
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"Поэтому оккупанты сейчас под Херсоном, зашли с территории Крыма без еды и оружия, понесли многочисленные потери. Захватчик цинично вспоминает о том, как они грабили свои же разбитые БТРы, чтобы иметь оружие. А еще - ищут продукты по помойкам, чтобы выжить.
Тем не менее, эти нелюди до сих пор готовы "стереть с земли хохляцкие города". Но совсем скоро именно они исчезнут из нашей Украины, как роса на солнце!"- говорится в сообщении.