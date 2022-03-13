Один день життя рашистів коштує 53 долари: СБУ перехопила розмову окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Один день життя російського окупанта коштує 53 долари, але виживуть не всі. У багатьох загарбників єдине бажання – вижити і повернутися додому. З перехопленої СБУ розмови стає зрозуміло, що підрозділи їхали у відрядження до Чечні, а опинилися на війні в Україні. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення в Telegram СБУ.
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"Тож окупанти нині під Херсоном, зайшли з території Криму без їжі та зброї, зазнали численних втрат. Загарбник цинічно згадує про те, як вони розграбовували свої ж розбиті БТРи, щоб мати зброю... а ще – шукають харчі по смітниках, щоб вижити.
Тим не менш, ці нелюди досі готові "стерти з землі хохляцькі міста". Але зовсім скоро саме вони зникнуть з нашої України, як роса на сонці!" - йдеться в повідомленні.