Одессу накрыл ливень: улицы подтоплены, а проезд - затрудненный

Как сообщили в городском совете, в результате обильных осадков оказались подтоплены несколько улиц: Приморская, Церковная, Пироговская, Космонавтов, 25-й Чапаевской дивизии, Вильямса, а также Французский бульвар, Среднефонтанская и Таможенная площади, где ливневые стоки не успевали справляться с большими потоками дождевой воды.

"На данный момент практически везде восстановлено движение, пока проезд затруднен по Французскому бульвару и Среднефонтанской площади. На всех перечисленных улицах работают специалисты коммунального предприятия "Городские дороги", которые откачивают воду ", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что на горячие линии коммунальных служб поступают сообщения о поваленных деревьев и ветках (около 30 адресов), специалисты выполняют работы по ликвидации последствий непогоды.