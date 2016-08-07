Одессу накрыл ливень: улицы подтоплены, а проезд - затрудненный

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15 марта, 19:03 • 116326 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170135 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140159 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132438 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114011 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106170 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101952 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136623 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132536 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня на Одессу внезапно обрушился сильный дождь с порывистым ветром. Под руководством первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского оперативно создан штаб по ликвидации последствий непогоды, сотрудники коммунальных служб приступили к ликвидации последствий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Одессы.

Как сообщили в городском совете, в результате обильных осадков оказались подтоплены несколько улиц: Приморская, Церковная, Пироговская, Космонавтов, 25-й Чапаевской дивизии, Вильямса, а также Французский бульвар, Среднефонтанская и Таможенная площади, где ливневые стоки не успевали справляться с большими потоками дождевой воды.

"На данный момент практически везде восстановлено движение, пока проезд затруднен по Французскому бульвару и Среднефонтанской площади. На всех перечисленных улицах работают специалисты коммунального предприятия "Городские дороги", которые откачивают воду ", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что на горячие линии коммунальных служб поступают сообщения о поваленных деревьев и ветках (около 30 адресов), специалисты выполняют работы по ликвидации последствий непогоды.

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