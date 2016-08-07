Одессу накрыл ливень: улицы подтоплены, а проезд - затрудненный
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня на Одессу внезапно обрушился сильный дождь с порывистым ветром. Под руководством первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского оперативно создан штаб по ликвидации последствий непогоды, сотрудники коммунальных служб приступили к ликвидации последствий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Одессы.
Как сообщили в городском совете, в результате обильных осадков оказались подтоплены несколько улиц: Приморская, Церковная, Пироговская, Космонавтов, 25-й Чапаевской дивизии, Вильямса, а также Французский бульвар, Среднефонтанская и Таможенная площади, где ливневые стоки не успевали справляться с большими потоками дождевой воды.
"На данный момент практически везде восстановлено движение, пока проезд затруднен по Французскому бульвару и Среднефонтанской площади. На всех перечисленных улицах работают специалисты коммунального предприятия "Городские дороги", которые откачивают воду ", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе сообщили, что на горячие линии коммунальных служб поступают сообщения о поваленных деревьев и ветках (около 30 адресов), специалисты выполняют работы по ликвидации последствий непогоды.