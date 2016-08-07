Одесу накрила злива: вулиці підтоплені, а проїзд - утруднений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні на Одесу раптово обрушився сильний дощ з поривчастим вітром. Під керівництвом першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського оперативно створений штаб з ліквідації наслідків негоди, співробітники комунальних служб приступили до ліквідації наслідків, передає УНН із посиланням на прес-службу міської ради Одеси.
Як повідомили у міській раді, у результаті рясних опадів виявилися підтоплені кілька вулиць: Приморська, Церковна, Пироговська, Космонавтів, 25-ї Чапаєвської дивізії, Вільямса, а також Французький бульвар, Середньофонтанська і Митна площі, де зливові стоки не встигали справлятися з великими потоками дощової води.
“На даний момент практично скрізь відновлено рух, поки проїзд утруднений по Французькому бульвару і Середньофонтанській площі. На всіх перерахованих вулицях працюють фахівці комунального підприємства „Міські дороги“, які відкачують воду”, — повдіомили у прес-службі.
У прес-службі повідомили, що на гарячі лінії комунальних служб надходять повідомлення про повалені дерева і гілки (близько 30 адрес), фахівці виконують роботи з ліквідації наслідків негоди.