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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия

Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 15:28  •  2409 просмотра

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Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что пляжи в Одессе откроют для одесситов и гостей города до середины мая после проверки безопасности, в частности, наличия бомбоубежищ, защитных сеток и обследования морского дна.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, когда для одесситов и гостей города откроют пляжи, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что до середины мая власти региона намерены проинспектировать пляжи на предмет безопасности.

"Одно из основных требований - это бомбоубежище. Второе требование - это пляжи, которые должны иметь сетку для того, чтобы взрывчатые предметы случайно не попали на ту территорию, где будет проходить оздоровительный процесс. Следующий шаг - это обследование дна. Обследование дна в прошлом году мы проводили почти ежедневно. Деткам нельзя объяснить, что идет война и нельзя искупаться в море. Родители идут им на встречу. Поэтому мы хотим сделать безопасные места для родителей, их детей, для военных", - рассказал он.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
odessaОдесса
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