Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, когда для одесситов и гостей города откроют пляжи, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что до середины мая власти региона намерены проинспектировать пляжи на предмет безопасности.

"Одно из основных требований - это бомбоубежище. Второе требование - это пляжи, которые должны иметь сетку для того, чтобы взрывчатые предметы случайно не попали на ту территорию, где будет проходить оздоровительный процесс. Следующий шаг - это обследование дна. Обследование дна в прошлом году мы проводили почти ежедневно. Деткам нельзя объяснить, что идет война и нельзя искупаться в море. Родители идут им на встречу. Поэтому мы хотим сделать безопасные места для родителей, их детей, для военных", - рассказал он.