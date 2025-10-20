$41.730.10
Одессит получил 10 лет тюрьмы за систематическое изнасилование падчерицы

Киев • УНН

 • 2262 просмотра

Мужчина, систематически насиловавший 14-летнюю дочь своей гражданской жены, проведет 10 лет в тюрьме и не сможет работать с детьми в течение трех лет после освобождения.

Одессит получил 10 лет тюрьмы за систематическое изнасилование падчерицы

В Одессе суд признал виновным 30-летнего мужчину, который систематически насиловал дочь своей гражданской жены. По решению суда, злоумышленник проведет 10 лет в тюрьме и не будет иметь права общаться или работать с детьми в течение трех лет после освобождения. Об этом сообщило ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Подробности

Инцидент стал известен после того, как 48-летняя жительница Одессы обратилась в полицию. Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь призналась в пережитом насилии со стороны сожителя матери.

Начав уголовное производство и проведя досудебное расследование, следователи установили, что 30-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу, воспользовавшись отсутствием гражданской жены дома 

– сообщили правоохранители.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей без права внесения залога, которое суд удовлетворил.

Впоследствии правоохранители выяснили, что это не единственный случай насилия. Установлено, что когда девочке было 12 лет, мужчина совершал в отношении нее действия сексуального характера, пытаясь скрыть преступление подкупом – периодически давал ребенку деньги, чтобы она молчала.

В ходе следствия проведены судебно-медицинские и психологические экспертизы, допросы свидетелей и собрано достаточное количество доказательств, подтвердивших вину фигуранта. На основании полученных материалов ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 152 – изнасилование несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет,
    • ч. 2 ст. 155 – действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет, совершенные членом семьи.

      Обвинительный акт был направлен в суд. Пересыпский районный суд города Одессы, рассмотрев собранные доказательства, признал мужчину виновным и назначил десятилетнее наказание в виде лишения свободы. 

      Степан Гафтко

