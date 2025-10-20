Одесит отримав 10 років за ґратами за систематичне ґвалтування падчерки
Київ • УНН
Чоловік, який систематично ґвалтував 14-річну доньку своєї цивільної дружини проведе 10 років у в'язниці та не зможе працювати з дітьми протягом трьох років після звільнення.
В Одесі суд визнав винним 30-річного чоловіка, який систематично ґвалтував доньку своєї цивільної дружини. За рішенням суду, зловмисник проведе 10 років у в’язниці та не матиме права спілкуватися чи працювати з дітьми протягом трьох років після звільнення. Про це повідомило ГУНП в Одеській області, пише УНН.
Деталі
Інцидент став відомий після того, як 48-річна мешканка Одеси звернулася до поліції. Жінка повідомила, що її 14-річна донька зізналася у пережитому насильстві з боку співмешканця матері.
Розпочавши кримінальне провадження та провівши досудове розслідування слідчі встановили, що 30-річний чоловік зґвалтував неповнолітню падчерку, скориставшись відсутністю цивільної дружини вдома
Поліцейські оперативно затримали підозрюваного та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави, яке суд задовольнив.
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям15.10.25, 11:03 • 22390 переглядiв
Згодом правоохоронці з’ясували, що це не єдиний випадок насильства. Встановлено, що коли дівчинці було 12 років, чоловік вчиняв щодо неї дії сексуального характеру, намагаючись приховати злочин підкупом – періодично давав дитині гроші, аби вона мовчала.
Під час слідства проведено судово-медичні та психологічні експертизи, допити свідків і зібрано достатню кількість доказів, що підтвердили провину фігуранта. На підставі отриманих матеріалів йому було висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 152 – зґвалтування неповнолітньої особи, яка не досягла 14 років,
- ч. 2 ст. 155 – дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 16 років, учинені членом сім’ї.
Обвинувальний акт було скеровано до суду. Пересипський районний суд міста Одеси, розглянувши зібрані докази, визнав чоловіка винним та призначив десятирічне покарання у вигляді позбавлення волі.
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей13.10.25, 16:46 • 13687 переглядiв