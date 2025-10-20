$41.730.10
12:10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Одесит отримав 10 років за ґратами за систематичне ґвалтування падчерки

Київ • УНН

 • 2410 перегляди

Чоловік, який систематично ґвалтував 14-річну доньку своєї цивільної дружини проведе 10 років у в'язниці та не зможе працювати з дітьми протягом трьох років після звільнення.

Одесит отримав 10 років за ґратами за систематичне ґвалтування падчерки

В Одесі суд визнав винним 30-річного чоловіка, який систематично ґвалтував доньку своєї цивільної дружини. За рішенням суду, зловмисник проведе 10 років у в’язниці та не матиме права спілкуватися чи працювати з дітьми протягом трьох років після звільнення. Про це повідомило ГУНП в Одеській області, пише УНН.

Деталі

Інцидент став відомий після того, як 48-річна мешканка Одеси звернулася до поліції. Жінка повідомила, що її 14-річна донька зізналася у пережитому насильстві з боку співмешканця матері.

Розпочавши кримінальне провадження та провівши досудове розслідування слідчі встановили, що 30-річний чоловік зґвалтував неповнолітню падчерку, скориставшись відсутністю цивільної дружини вдома 

– повідомили правоохоронці.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави, яке суд задовольнив.

Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям15.10.25, 11:03 • 22390 переглядiв

Згодом правоохоронці з’ясували, що це не єдиний випадок насильства. Встановлено, що коли дівчинці було 12 років, чоловік вчиняв щодо неї дії сексуального характеру, намагаючись приховати злочин підкупом – періодично давав дитині гроші, аби вона мовчала.

Під час слідства проведено судово-медичні та психологічні експертизи, допити свідків і зібрано достатню кількість доказів, що підтвердили провину фігуранта. На підставі отриманих матеріалів йому було висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 152 – зґвалтування неповнолітньої особи, яка не досягла 14 років,
    • ч. 2 ст. 155 – дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 16 років, учинені членом сім’ї.

      Обвинувальний акт було скеровано до суду. Пересипський районний суд міста Одеси, розглянувши зібрані докази, визнав чоловіка винним та призначив десятирічне покарання у вигляді позбавлення волі. 

      Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей13.10.25, 16:46 • 13687 переглядiв

      Степан Гафтко

