Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям

Закарпатський апеляційний суд у закритому режимі розглядає апеляційну скаргу на вирок трьом хлопцям, яких визнали винними у сексуальному насильстві над 14-річною дівчиною на Закарпатті. Наразі суд розглядає клопотання учасників процесу, після чого перейде до ухвалення рішення. Про це повідомила журналісту УНН адвокатка потерпілої Наталія Баранова.

На якому етапі розгляд апеляційної скарги на вирок

Баранова нагадала, що апеляційну скаргу розглядає Закарпатський апеляційний суд.

Оскільки слухання справи відбувається у закритому режимі, ми утримуємось від оприлюднення складу суддівської колегії. Процес триває з червня поточного року - сказала Баранова.

Вона також розповіла, що на попередньому судовому засіданні сторони виступили зі своїми позиціями щодо поданих апеляційних скарг.

Наразі суд розглядає клопотання учасників процесу, після чого перейде до ухвалення рішення. Щодо конкретного обсягу вимог апеляційних скарг - це предмет розгляду суду, тож не можемо озвучувати деталі до винесення рішення - зазначила адвокатка.

Баранова зазначила, що сторона потерпілої не подавала апеляційної скарги.

Вона вважає призначене судом покарання у вигляді 6 років позбавлення волі обґрунтованим та таким, що відповідає тяжкості скоєного - сказала адвокатка.

Офіс Генпрокурора повідомляв, що судове засідання 13 жовтня у Закарпатському апеляційному суді було відкладено у звʼязку з неявкою одного з адвокатів сторони захисту. Обвинувачені утримуються під вартою.

Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: шлях до вироку

Влітку 2021 року в селищі Верхні Ворота на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину та записали це на відео, яке згодом розіслали серед однолітків.

Троє обвинувачених визнали свою провину в суді, а Воловецький районний суд призначив їм по п’ять років ув’язнення, але потім замінив покарання на умовний термін у два роки.

Вирок винесли за ст. 153 ККУ (сексуальне насильство без проникнення), а не за ст. 152 (зґвалтування).

Під час процесу права потерпілої були порушені - суд відбувся без її адвоката, а її інтереси представляла місцева служба захисту дітей, яка ж сама надала позитивні характеристики обвинуваченим.

Згодом, цю справу взяв під свій контроль Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

До справи долучилася нова команда адвокатів. Захист потерпілої оскаржує мякий вирок Закарпатського апеляційного суду.

В результаті апеляційний суд скерував справу на повторний розгляд у Воловецький районний суд.

У лютому 2025 року Воловецький суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті та призначив їм реальні 6 років ув’язнення.

Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей