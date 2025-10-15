Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням

$41.750.14
Эксклюзив
08:03 • 1302 просмотра
Эксклюзив
07:17 • 8492 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
07:49 • 2358 просмотра
06:15 • 9370 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Эксклюзив
07:17 • 8492 просмотра
14 октября, 19:16 • 31036 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
07:08 • 11466 просмотра
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
06:15 • 9370 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13050 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14675 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31036 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60741 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ
08:15 • 488 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
Эксклюзив
07:17 • 8440 просмотра
Эксклюзив
07:17 • 8440 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
14 октября, 13:31 • 83447 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26069 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 83447 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Закарпатский апелляционный суд в закрытом режиме рассматривает апелляционную жалобу на приговор троим парням, признанным виновными в сексуальном насилии над 14-летней девушкой. Адвокат потерпевшей сообщила, что суд рассматривает ходатайства участников процесса перед принятием решения.

Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням

Закарпатский апелляционный суд в закрытом режиме рассматривает апелляционную жалобу на приговор троим парням, которых признали виновными в сексуальном насилии над 14-летней девушкой в Закарпатье. Сейчас суд рассматривает ходатайства участников процесса, после чего перейдет к принятию решения. Об этом сообщила журналисту УНН адвокат потерпевшей Наталья Баранова.

На каком этапе рассмотрение апелляционной жалобы на приговор

Баранова напомнила, что апелляционную жалобу рассматривает Закарпатский апелляционный суд.

Поскольку слушание дела происходит в закрытом режиме, мы воздерживаемся от обнародования состава судейской коллегии. Процесс длится с июня текущего года

- сказала Баранова.

Она также рассказала, что на предыдущем судебном заседании стороны выступили со своими позициями относительно поданных апелляционных жалоб.

Сейчас суд рассматривает ходатайства участников процесса, после чего перейдет к принятию решения. Что касается конкретного объема требований апелляционных жалоб - это предмет рассмотрения суда, поэтому не можем озвучивать детали до вынесения решения

 - отметила адвокат.

Баранова отметила, что сторона потерпевшей не подавала апелляционной жалобы.

Она считает назначенное судом наказание в виде 6 лет лишения свободы обоснованным и соответствующим тяжести содеянного 

- сказала адвокат.

Офис Генпрокурора сообщал, что судебное заседание 13 октября в Закарпатском апелляционном суде было отложено в связи с неявкой одного из адвокатов стороны защиты. Обвиняемые содержатся под стражей.

Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: путь к приговору 

Летом 2021 года в поселке Верхние Ворота на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку и записали это на видео, которое впоследствии разослали среди сверстников.

Трое обвиняемых признали свою вину в суде, а Воловецкий районный суд назначил им по пять лет заключения, но затем заменил наказание на условный срок в два года.

Приговор вынесли по ст. 153 УК (сексуальное насилие без проникновения), а не по ст. 152 (изнасилование).

Во время процесса права потерпевшей были нарушены - суд состоялся без ее адвоката, а ее интересы представляла местная служба защиты детей, которая же сама предоставила положительные характеристики обвиняемым.

Впоследствии, это дело взял под свой контроль Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

К делу присоединилась новая команда адвокатов. Защита потерпевшей оспаривает мягкий приговор Закарпатского апелляционного суда.

В результате апелляционный суд направил дело на повторное рассмотрение в Воловецкий районный суд.

В феврале 2025 года Воловецкий суд признал виновными троих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой в Закарпатье и назначил им реальные 6 лет заключения.

Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей13.10.25, 16:46 • 13465 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Украина