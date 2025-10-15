Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням

Закарпатский апелляционный суд в закрытом режиме рассматривает апелляционную жалобу на приговор троим парням, которых признали виновными в сексуальном насилии над 14-летней девушкой в Закарпатье. Сейчас суд рассматривает ходатайства участников процесса, после чего перейдет к принятию решения. Об этом сообщила журналисту УНН адвокат потерпевшей Наталья Баранова.

На каком этапе рассмотрение апелляционной жалобы на приговор

Баранова напомнила, что апелляционную жалобу рассматривает Закарпатский апелляционный суд.

Поскольку слушание дела происходит в закрытом режиме, мы воздерживаемся от обнародования состава судейской коллегии. Процесс длится с июня текущего года - сказала Баранова.

Она также рассказала, что на предыдущем судебном заседании стороны выступили со своими позициями относительно поданных апелляционных жалоб.

Сейчас суд рассматривает ходатайства участников процесса, после чего перейдет к принятию решения. Что касается конкретного объема требований апелляционных жалоб - это предмет рассмотрения суда, поэтому не можем озвучивать детали до вынесения решения - отметила адвокат.

Баранова отметила, что сторона потерпевшей не подавала апелляционной жалобы.

Она считает назначенное судом наказание в виде 6 лет лишения свободы обоснованным и соответствующим тяжести содеянного - сказала адвокат.

Офис Генпрокурора сообщал, что судебное заседание 13 октября в Закарпатском апелляционном суде было отложено в связи с неявкой одного из адвокатов стороны защиты. Обвиняемые содержатся под стражей.

Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: путь к приговору

Летом 2021 года в поселке Верхние Ворота на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку и записали это на видео, которое впоследствии разослали среди сверстников.

Трое обвиняемых признали свою вину в суде, а Воловецкий районный суд назначил им по пять лет заключения, но затем заменил наказание на условный срок в два года.

Приговор вынесли по ст. 153 УК (сексуальное насилие без проникновения), а не по ст. 152 (изнасилование).

Во время процесса права потерпевшей были нарушены - суд состоялся без ее адвоката, а ее интересы представляла местная служба защиты детей, которая же сама предоставила положительные характеристики обвиняемым.

Впоследствии, это дело взял под свой контроль Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

К делу присоединилась новая команда адвокатов. Защита потерпевшей оспаривает мягкий приговор Закарпатского апелляционного суда.

В результате апелляционный суд направил дело на повторное рассмотрение в Воловецкий районный суд.

В феврале 2025 года Воловецкий суд признал виновными троих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой в Закарпатье и назначил им реальные 6 лет заключения.

