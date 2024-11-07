Одесса получила первую из четырех газопоршневых установок, профинансированную союзниками
Киев • УНН
Одесса получила первую газопоршневую установку для обеспечения теплом и водой 250 тысяч жителей. Еще три установки планируют получить до 2025 года.
На днях Одесса получила первую из четырех газопоршневых установок, профинансированную союзниками. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Антон Шалигайло, передает УНН.
"Она поможет обеспечить бесперебойное тепло и водоснабжение для одного из микрорайонов Одессы, в котором проживает около 250 тыс. человек. Позволит бесперебойно предоставлять тепло и воду даже в условиях отключения света.
Еще две газопоршневые установки мы ожидаем до конца года, последнюю - в 2025 году", - говорит он.
Впервые за 20 лет в Одесской области взялись за реконструкцию очистных сооружений - Кипер6 ноября 2024, 19:52 • 17064 просмотра