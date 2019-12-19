Одесскую трассу частично перекроют на 10 дней

"Сообщаем участников дорожного движения об установлении с 20 декабря 2019 года до 30 декабря 2019 года временных ограничений в движении на автомобильной дороге М-05 "Киев - Одесса" на участке от км 35 + 500 до км 37 +500 (WIM 5), связанных с выполнением комплекса дорожных работ по подготовке дорожного покрытия для установки датчиков системы взвешивания в движении", - написали в "Укравтодоре".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина на Одесской трассе ударила полицейского ногой в голову.

Отмечается, что места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГСТУ 8749:2017 "Безопасность дорожного движения. Ограждения и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ".

Напомним, в столице проводят аварийно-восстановительные работы на мосту имени Патона.