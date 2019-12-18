На мосту Патона у столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У столиці проводять аварійно-відновлювальні роботи на мосту імені Патона. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН з посиланням на київську міську державну адміністрацію.
Так, 17 грудня о 21:00 столичні дорожники розпочали аварійно-відновлювальні роботи на мосту імені Патона
“Під місцем просідання асфальтового покриття виявили пошкодження плити автопроїзду. На аварійній ділянці влаштують нову арматуру і заллють нову частину плити”, — повідомили у КМДА.
Зазначимо, що через аварійні роботи, рух обмежено крайньою правою смугою у напрямку лівого берега. Роботи тривають цілодобово, їх планують завершити 23 грудня.
Як раніше повідомляв УНН, ще з 2018-го року міська влада внесла до Програми економічного і соціального розвитку Києва роботи з реконструкції мосту імені Є. О. Патона. Адже конструкції мосту ім. Патона з моменту будівництва (споруда введена вексплуатацію 1953 року) капітально не ремонтували. Зараз для безпечного користування мостом на ньому потрібно провести масштабну реконструкцію.