На мосту Патона в столице продолжаются аварийно-восстановительные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В столице проводят аварийно-восстановительные работы на мосту имени Патона. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на киевскую городскую государственную администрацию.
Так, 17 декабря в 21:00 столичные дорожники начали аварийно-восстановительные работы на мосту имени Патона
"Под местом проседание асфальтового покрытия обнаружили повреждения плиты автопроезда. На аварийном участке устроят новую арматуру и зальют новую часть плиты", - сообщили в КГГА.
Отметим, что из-за аварийных работ, движение ограничено крайней правой полосой в направлении левого берега. Работы ведутся круглосуточно, их планируют завершить 23 декабря.
Как ранее сообщал УНН, еще с 2018-го года городская власть внесла в Программу экономического и социального развития Киева работы по реконструкции моста имени Патона. Ведь конструкции моста им. Патона с момента строительства (сооружение введена в эксплуатацию 1953 года) капитально не ремонтировали. Сейчас для безопасного пользования мостом на нем нужно провести масштабную реконструкцию.