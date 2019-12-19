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Одеську трасу частково перекриють на 10 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Трасу "Київ-Одеса" частково перекриють з 20 по 30 грудня через установку датчиків зважування в русі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив "Укравтодор", передає УНН.

"Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення з 20 грудня 2019 року до 30 грудня 2019 року тимчасових обмежень в русі на автомобільній дороги М-05 "Київ - Одеса" на ділянці від км 35+500 до км 37+500 (WIM 5), пов’язаних з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для встановлення датчиків Системи зважування в русі", - написали в "Укравтодорі".

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Зазначається, що місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 "Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт".

Нагадаємо, у столиці проводять аварійно-відновлювальні роботи на мосту імені Патона.

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