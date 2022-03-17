NLAW сберегли: одесские защитники отобрали у оккупантов танк и передали ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Одно из подразделений Украинской добровольческой армии отобрало танк у российских оккупантов на Юге. Трофей передали Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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“Украинская добровольческая армия, вернее одно из ее одесских подразделений где-то в Херсонско-Николаевских степях забрал кацапский танк”, - сказал Братчук.
Братчук добавил, что сохранили противотанковые ракетные комплексы малой дальности стрельбы NLAW, а танк "отжали" и передали ВСУ.
Дополнение
Украинские фермеры захватили реактивные снаряды РСЗО "Ураган" российских оккупантов.
Под Баштанкой в Николаевской области украинские военные и местные жители также захватили неповрежденной российскую технику.