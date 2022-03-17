NLAW сберегли: одесские защитники отобрали у оккупантов танк и передали ВСУ

Цитата

“Украинская добровольческая армия, вернее одно из ее одесских подразделений где-то в Херсонско-Николаевских степях забрал кацапский танк”, - сказал Братчук.

Братчук добавил, что сохранили противотанковые ракетные комплексы малой дальности стрельбы NLAW, а танк "отжали" и передали ВСУ.

Дополнение

Украинские фермеры захватили реактивные снаряды РСЗО "Ураган" российских оккупантов.

Под Баштанкой в Николаевской области украинские военные и местные жители также захватили неповрежденной российскую технику.