NLAW зберегли: одеські захисники відібрали в окупантів танк та передали ЗСУ

Цитата

“Українська добровольча армія, вірніше один з її одеських підрозділів десь у Херсонсько-Миколаївських степах забрав кацапський танк”, - сказав Братчук.

Братчук додав, що зберегли протитанкові ракетні комплекси малої дальності стрільби NLAW, а танк "віджали" та передали ЗСУ.

Доповнення

Українські фермери "вполювали" реактивні снаряди РСЗВ "Ураган" російських окупантів.

Під Баштанкою на Миколаївщині українські військові та місцеві жителі також захопили неушкодженою російську техніку.