NLAW зберегли: одеські захисники відібрали в окупантів танк та передали ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Один із підрозділів Української добровольчої армії відібрав танк у російських окупантів на Півдні. Трофей передали Збройним силам України. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Українська добровольча армія, вірніше один з її одеських підрозділів десь у Херсонсько-Миколаївських степах забрав кацапський танк”, - сказав Братчук.
Братчук додав, що зберегли протитанкові ракетні комплекси малої дальності стрільби NLAW, а танк "віджали" та передали ЗСУ.
Доповнення
Українські фермери "вполювали" реактивні снаряди РСЗВ "Ураган" російських окупантів.
Під Баштанкою на Миколаївщині українські військові та місцеві жителі також захопили неушкодженою російську техніку.