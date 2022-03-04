Під Баштанкою місцеві з ЗСУ захопили "Панцирь-1С" окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Під Баштанкою на Миколаївщині українські військові та місцеві жителі захопили неушкодженою російську техніку, пише УНН з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
Так, йдеться про самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1”.
Генштаб ЗСУ оприлюднив відповідне відео із бронемашиною.
Доповнення
За даними Генштабу, на ранок п’ятниці, 4 березня, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.