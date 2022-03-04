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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Під Баштанкою місцеві з ЗСУ захопили "Панцирь-1С" окупантів

Під Баштанкою місцеві з ЗСУ захопили "Панцирь-1С" окупантів

Київ • УНН

 • 319424 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Під Баштанкою на Миколаївщині українські військові та місцеві жителі захопили неушкодженою російську техніку, пише УНН з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

Так, йдеться про самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1”.

Генштаб ЗСУ оприлюднив відповідне відео із бронемашиною.

Доповнення

За даними Генштабу, на ранок п’ятниці, 4 березня, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.

Українські Національні Новини

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