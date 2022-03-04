Под Баштанкой местные с ВСУ захватили "Панцирь-1С" оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Под Баштанкой в Николаевской области украинские военные и местные жители захватили невредимой российскую технику, пишет УНН со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.
Детали
Так, речь идет о самоходном зенитном ракетно-пушечном комплексе “Панцирь-С1”.
Генштаб ВСУ обнародовал соответствующее видео с бронемашиной.
Дополнение
По данным Генштаба, на утро пятницы, 4 марта, общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.