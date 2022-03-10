Одесские школы возобновляют образовательный процесс с понедельника
Киев • УНН
ОДЕССА. 10 марта. УНН. Со следующего понедельника, 14 марта, в учебных заведениях Одесской области возобновляется образовательный процесс. Об этом сообщили в образовательном департаменте Одесской ОГА, передает УНН.
Обучение будет организовано с использованием дистанционных технологий (по согласованию с Одесской областной военной администрацией). Выдано соответствующее распоряжение.
Каждое учебное заведение должно обеспечить возможность приобщения к образовательному процессу детей, временно переехавшим в Одесскую область, в связи с военными действиями на территории Украины.
Руководителям профессиональных (профессионально-технических) заведений, заведений профессионального высшего и высшего образования Одесской области также рекомендовано с 14 марта организовать образовательную деятельность заведений с использованием технологий дистанционного обучения, учитывая особенности преподавания теоретической и практической части.
Напомним, 10 марта стало известно, что российская эскадра, контролировавшая побережье Черного моря у Одессы, вернулась к Крыму.