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Одесские школы возобновляют образовательный процесс с понедельника

Киев • УНН

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ОДЕССА. 10 марта. УНН. Со следующего понедельника, 14 марта, в учебных заведениях Одесской области возобновляется образовательный процесс. Об этом сообщили в образовательном департаменте Одесской ОГА, передает УНН.

Обучение будет организовано с использованием дистанционных технологий (по согласованию с Одесской областной военной администрацией). Выдано соответствующее распоряжение.

Каждое учебное заведение должно обеспечить возможность приобщения к образовательному процессу детей, временно переехавшим в Одесскую область, в связи с военными действиями на территории Украины.

Руководителям профессиональных (профессионально-технических) заведений, заведений профессионального высшего и высшего образования Одесской области также рекомендовано с 14 марта организовать образовательную деятельность заведений с использованием технологий дистанционного обучения, учитывая особенности преподавания теоретической и практической части.

Напомним, 10 марта стало известно, что российская эскадра, контролировавшая побережье Черного моря у Одессы, вернулась к Крыму.

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