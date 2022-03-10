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Одеські школи відновлюють освітній процес із понеділка

Одеські школи відновлюють освітній процес із понеділка

Київ • УНН

 • 72315 перегляди

ОДЕСА. 10 березня. УНН. З наступного понеділка, 14 березня, в навчальних закладах Одеської області поновлюється освітній процес. Про це повідомили в освітньому департаменті Одеської ОДА, передає УНН.

Навчання буде організовано з використанням дистанційних технологій (за погодженням з Одеською обласною військовою адміністрацією). Видано відповідне розпорядження.

Кожен навчальний заклад має забезпечити можливість залучення до освітнього процесу дітей, які тимчасово переїхали в Одеську область, у зв'язку з військовими діями на території України.

Керівникам професійних (професійно-технічних) закладів, закладів професійної вищої та вищої освіти Одеської області також рекомендовано з 14 березня організувати освітню діяльність закладів з використанням технологій дистанційного навчання, враховуючи особливості викладання теоретичної та практичної частини.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що російська ескадра, яка контролювала узбережжя Чорного моря біля Одеси, повернулася до Криму.

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