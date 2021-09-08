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Одесская мэрия решила закупить плавающие инвалидные коляски в преддверии зимы

Одесская мэрия решила закупить плавающие инвалидные коляски в преддверии зимы

Киев  •  УНН

 • 11372 просмотра

КИЕВ 8 сентября. УНН. Одесская мэрия решила закупить дорогостоящие инвалидные коляски-амфибии, в которых можно погружаться в воду, после окончания курортного сезона. Об этом сообщает издание "Монитор", передает УНН.

Договор о закупке колясок мэрия города подписала с киевской фирмой "Бассейн.Укр". Пять пляжных инвалидных колясок обойдутся мэрии города в 320 тыс. грн. Соответственно, одна коляска будет стоить 64 тыс. грн. Притом, что турецкий производитель просил за свой товар вдвое меньшую сумму - 1,1 тыс. евро (34 тыс. грн), пишет издание.

По законодательству, товары медицинского назначения для инвалидов не облагаются налогом при ввозе в Украину. Таким образом, пять колясок обошлись бы мэрии города в 170 тыс. грн. вместо 320 тыс. грн.

Согласно договору, поставщик должен поставить коляски до конца 2021 года. Две коляски-амфибии появятся на пляже на 11 ст. Большого Фонтана, остальные три – на пляже "Лузановка".

"То есть в этом сезоне уже не удастся их испробовать. Учитывая, что в этом году коляски не пригодятся, то заказать их можно было бы в Турции, где они стоят намного дешевле. К следующему пляжному сезону их бы доставили", - говорится в сообщении.

Дополнение

В июне депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова устроила тест-драйв пляжа для людей с инвалидностью, после чего заявила о невозможности комфортного пользования им. 

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