Одеська мерія вирішила закупити плаваючі інвалідні візки напередодні зими

Договір про закупівлю колясок мерія міста підписала з київською фірмою "Бассейн.Укр". П'ять пляжних інвалідних візків обійдуться мерії міста в 320 тис. грн. Відповідно, один візок буде коштувати 64 тис. грн. Притому, що турецький виробник просив за свій товар вдвічі меншу суму - 1,1 тис. євро (34 тис. грн), пише видання.

За законодавством, товари медичного призначення для інвалідів не оподатковуються під час ввезення в Україну. Таким чином, п'ять візків обійшлися б мерії міста в 170 тис. грн замість 320 тис. грн.

Згідно з угодою, постачальник повинен поставити візки до кінця 2021 року. Два візки-амфібії з'являться на пляжі на 11 ст. Великого Фонтану, інші три - на пляжі "Лузанівка".

"Тобто в цьому сезоні вже не вдасться їх випробувати. З огляду на те, що в цьому році візки не знадобляться, то замовити їх можна було б в Туреччині, де вони коштують набагато дешевше. До наступного пляжного сезону їх би доставили", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У червні депутат Одеської міськради Лілія Леонідова влаштувала тест-драйв пляжу для людей з інвалідністю, після чого заявила про неможливість комфортного користування ним.