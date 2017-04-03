Одесситы самостоятельно убрали свалку ядовитых батареек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Жители Одессы самостоятельно вывезли на утилизацию около тонны ядовитых пальчиковых батареек, которые неизвестные выбросили на территории пустыря, передает УНН со ссылкой на УСИ.
Отмечается, что в конце марта неизвестные устроили свалку тонны пальчиковых батареек. При этом возникла угроза экологической катастрофы, так как одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли.
Кроме того, в батарейках содержится множество различных металлов - ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.
Так, выброшенные на пустырь батарейки активистам пришлось вывозить бульдозером. Многие из них оказались глубоко в земле, отравляя почву.
Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.
При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.