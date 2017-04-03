Одесситы самостоятельно убрали свалку ядовитых батареек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54846 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105732 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162828 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119592 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118435 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113583 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104974 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107256 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155539 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Одесситы самостоятельно убрали свалку ядовитых батареек

Одесситы самостоятельно убрали свалку ядовитых батареек

Киев  •  УНН

 • 8307 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Жители Одессы самостоятельно вывезли на утилизацию около тонны ядовитых пальчиковых батареек, которые неизвестные выбросили на территории пустыря, передает УНН со ссылкой на УСИ.

Отмечается, что в конце марта неизвестные устроили свалку тонны пальчиковых батареек. При этом возникла угроза экологической катастрофы, так как одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли.

Кроме того, в батарейках содержится множество различных металлов - ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.

Так, выброшенные на пустырь батарейки активистам пришлось вывозить бульдозером. Многие из них оказались глубоко в земле, отравляя почву.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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