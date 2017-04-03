Одесити самостійно прибрали сміттєзвалище отруйних батарейок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Мешканці Одеси самостійно вивезли на утилізацію близько тонни отруйних пальчикових батарейок, які невідомі викинули на території пустиря, передає УНН з посиланням на УСІ.
Зазначається, що в кінці березня невідомі влаштували звалище тонни пальчикових батарейок. При цьому виникла загроза екологічної катастрофи, так як одна пальчикова батарейка, викинута у відро для сміття, може забруднити важкими металами близько 20 квадратних метрів землі.
Окрім того, в батарейках міститься безліч різних металів - ртуть, нікель, кадмій, свинець, літій, марганець і цинк, які мають властивість накопичуватися в живих організмах, в тому числі і в організмі людини, і завдавати істотної шкоди здоров'ю.
Так, викинуті на пустир батарейки активістам довелося вивозити бульдозером. Багато з них виявилися глибоко в землі, отруюючи грунт.
Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.
При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.