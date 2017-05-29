Одессит устроил резню в кафе, 5 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Полиция расследует обстоятельства резни в одесском кафе, в результате которой пострадали пять человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Примерно в 19.00 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одном из баров на проспекте Добровольского во время драки мужчину ударили ножом.
Было установлено, что между подозреваемым и группой мужчин, которые находились в баре, возник конфликт. Завязалась драка, во время которой правонарушитель схватил нож и начал наносить им удары. В результате ножевые ранения получили пятеро посетителей кафе. Четырем из них была оказана медицинская помощь. Сейчас по поводу полученных телесных повреждений с заявлениями в полицию они не обращались.
Смертельным оказался удар для 53-летнего потерпевшего. От ножевых ранений в область шеи и лица мужчина скончался.
Подозреваемого полицейские задержали с поличным. Во время осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления - нож со следами крови.
В отношении задержанного начато уголовное производство, мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей.
Сейчас следствие продолжается, за совершенное подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, подозреваемого в двойном убийстве арестовали в Киевской области.