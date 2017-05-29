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Одесит влаштував різанину в кафе, 5 людей постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Поліція розслідує обставини різанини в одеському кафе, в результаті якої постраждали п'ятеро людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Одесит влаштував різанину в кафе, 5 людей постраждали

Приблизно о 19.00 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в одному з барів на проспекті Добровольського під час бійки чоловіка вдарили ножем.

Було встановлено, що між підозрюваним та групою чоловіків, які знаходилися у барі, виник конфлікт. Зав’язалася бійка, під час якої правопорушник схопив ніж та почав наносити ним удари. В результаті ножові поранення отримали п’ятеро відвідувачів кафе. Чотирьом з них було надано медичну допомогу. Наразі з приводу отриманих тілесних ушкоджень з заявами до поліції вони не зверталися.

Смертельним виявився удар для 53-річного потерпілого. Від ножових поранень в область шиї та обличчя чоловік помер.

Підозрюваного поліцейські затримали на гарячому. Під час огляду місця події було вилучено ймовірне знаряддя злочину – ніж зі слідами крові.

Щодо затриманого розпочато кримінальне провадження, чоловікові повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою.

Наразі досудове слідство триває, за вчинене підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, підозрюваного в подвійному вбивстві заарештували на Київщині.

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