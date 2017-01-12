Одесская область за три месяца получила 330 млн грн на строительство дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. За последние месяцы 2016 г. Одесская область получила 330 млн гривен на строительство дорог. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Одесская область только за последние три месяца получила 330 млн грн на дорожное строительство", - сообщил П.Порошенко.
Напомним, по словам П.Порошенко, стоимость строительства дорог в Одесской области является одной из самых высоких в Украине.