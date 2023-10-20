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Одесская область - в тройке лидеров по количеству прививок против кори у детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Одесская область занимает второе место по вакцинации детей против кори в Украине. Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОВА Оксана Сорочан, передает УНН.

Одесская область - в тройке лидеров по количеству прививок против кори у детей

Детали

По ее словам, в регионе сделали 18 700 прививок, что является вторым показателем в Украине. Все прививки были проведены в рамках программы "catch-up".

“Догоняющая кампания «catch-up» организована потому, что многие дети и подростки не получили прививки вовремя из-за эпидемии коронавируса и начала полномасштабного вторжения и были вынуждены покинуть свои постоянные места жительства. Чтобы не допустить случаев заболевания корью и вспышек болезни, надо обязательно довакцинировать детей и подростков”, – отметила она.

Сорочан добавила, что в 2022 году обязательную прививку против кори в Украине получили только 69% детей в возрасте 6 лет.

В свою очередь, заместитель генерального директора по исследованию биологических факторов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергей Дементев отметил, что вакцина от кори была предоставлена при поддержке международных партнеров и Министерства здравоохранения.

«Производитель вакцины - Нидерланды, она качественная и сертифицированная, ее используют в мире более 50 лет. На сегодня мы имеем достаточный запас для проведения прививок. В середине июля мы получили 36 460 доз вакцины, в сентябре от Минздрава еще дополнительно получили восемь тысяч», - сообщил он.

Чтобы сделать вакцину надо обратиться к семейному врачу или в один из 98 пунктов прививки в Одессе и в области, а также в точках «Совместно» и ЮНИСЕФ на улице Бочарова, 38а и улице Жуковского, 24.

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