Одещина - у трійці лідерів за кількістю щеплень проти кору в дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Одещина займає друге місце з вакцинації дітей проти кору в Україні. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Сорочан, передає УНН.
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За її словами, у регіоні зробили 18 700 щеплень, що є другим показником в Україні. Усі щеплення було проведено у межах програми "catch-up".
“Наздоганяюча кампанія «catch-up» організована тому, що багато дітей і підлітків не отримали щеплення вчасно через епідемію коронавірусу та початок повномасштабного вторгнення і були вимушені залишити свої постійні місця проживання. Щоб не допустити випадків захворювання на кір та спалахів хвороби, треба обов'язково довакцинувати дітей і підлітків”, – зазначила вона.
Сорочан додала, що у 2022 році обов’язкове щеплення проти кору в Україні отримали лише 69% дітей у віці 6 років.
Своєю чергою, заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Сергій Дементєв зазначив, що вакцина від кору була надана за підтримки міжнародних партнерів та Міністерства охорони здоровʼя.
«Виробник вакцини Нідерланди, вона якісна та сертифікована, її використовують у світі понад 50 років. На сьогодні ми маємо достатній запас для проведення щеплень. У середині липня ми отримали 36 460 доз вакцини, у вересні від МОЗ ще додатково отримали вісім тисяч», - повідомив він.
Щоб зробити вакцину треба звернутися до сімейного лікаря або в один з 98 пунктів щеплення в Одесі і в області, а також у точках «Спільно» та ЮНІСЕФ на вулиці Бочарова, 38а та вулиці Жуковського, 24.