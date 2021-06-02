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Глава САП провалил тест на добропорядочность

Киев • УНН

 • 18500 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Претендент на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, нынешний ее руководитель Максим Грищук не довел свою добродетель для дальнейшего участия в конкурсе, передает УНН.

Глава САП провалил тест на добропорядочность

Грищук проходил собеседование на соответствие критериям добропорядочности вчера, 1 июня.

Однако, для дальнейшего участия в конкурсе Грищук не набрал необходимого количества голосов.

В ходе конкурса члены комиссии озвучили Грищуку ряд жалоб, поступивших от организаций, адвокатов по недоброчесности кандидата, а именно:

  • получение Грищуком премий в размере 100-160%, в частности, после подписания последним письмо по поддержке Назара Холодницкого (бывший руководитель САП, — ред.)
  • недекларирование квартиры в Тернополе, которая принадлежала Грищуку с 1996 года на праве общей собственности, но о наличии которой он “вроде узнал год назад”;
  • закрытие уголовного производства в отношении генерала Ткачука, который записал свои элитные дома и авто на тещу-пенсионерку (в дальнейшем производство было восстановлено в судебном порядке);
  • возражений не указывать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, представляемых в суд по делу о хищений в “оборонке”;
  • утвердительные ответы Грищука на вопросы, что стали предметом полиграфического исследования, но не были озвучены членами комиссии, однако вызвали серьезные предостережения относительно добродетели кандидата.

    • В итоге, Грищук набрал всего три из семи голосов. За него проголосовали два представителя от Совета прокуроров Украины — Драго Кос и Роман Куйбида, а также представитель от Верховной Рады Вячеслав Навроцкий.

    Дополнение

    УНН ранее писал, что глава САП Максим Грищук вместе с НАБУ провалили противодействие коррупции в “Укрзализныци”. Некомпетентность антикоррупционеров подтвердила и Временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги.

    Фактически “нулевые” результаты САП пытался скрыть и на один запрос УНН по сути не ответил.

    Украинские Национальные Новости

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