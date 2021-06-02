Глава САП провалил тест на добропорядочность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Претендент на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, нынешний ее руководитель Максим Грищук не довел свою добродетель для дальнейшего участия в конкурсе, передает УНН.
Грищук проходил собеседование на соответствие критериям добропорядочности вчера, 1 июня.
Однако, для дальнейшего участия в конкурсе Грищук не набрал необходимого количества голосов.
В ходе конкурса члены комиссии озвучили Грищуку ряд жалоб, поступивших от организаций, адвокатов по недоброчесности кандидата, а именно:
В итоге, Грищук набрал всего три из семи голосов. За него проголосовали два представителя от Совета прокуроров Украины — Драго Кос и Роман Куйбида, а также представитель от Верховной Рады Вячеслав Навроцкий.
Дополнение
УНН ранее писал, что глава САП Максим Грищук вместе с НАБУ провалили противодействие коррупции в “Укрзализныци”. Некомпетентность антикоррупционеров подтвердила и Временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги.
Фактически “нулевые” результаты САП пытался скрыть и на один запрос УНН по сути не ответил.