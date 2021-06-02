Очільник САП провалив тест на доброчесність

Грищук проходив співбесіду щодо відповідності критерію доброчесності вчора, 1 червня.



Однак, для подальшої участі у конкурсі Грищук не набрав необхідної кількості голосів.

В ході конкурсу члени комісії озвучили Грищуку низку скарг, які надійшли від організацій, адвокатів щодо недоброчесності кандидата, а саме:

отримання Грищуком премій у розмірі 100–160%, зокрема, після підписанням останнім листа щодо підтримки Назара Холодницького (колишній керівник САП, — ред.);

недекларування квартири в Тернополі, яка належала Грищуку з 1996 року на праві спільної власності, але про наявність якої він “начебто дізнався рік тому”;

закриття кримінального провадження щодо генерала Ткачука, який записав свої елітні будинки та авто на тещу-пенсіонерку (в подальшому провадження було відновлено у судовому порядку);

надання вказівок не вказувати прізвище Олега Гладковського в процесуальних документах, що подаються до суду в справі щодо розкрадань в “оборонці”;

стверджувальні відповіді Грищука на питання, що стали предметом поліграфічного дослідження, але не були озвучені членами комісії, проте викликали неабиякі застереження щодо доброчесності кандидата.

У підсумку, Грищук набрав лише три із семи голосів. За нього проголосували два представники від Ради прокурорів України — Драго Кос та Роман Куйбіда, а також представник від Верховної Ради В’ячеслав Навроцький.

Доповнення

УНН раніше писав, що очільник САП Максим Грищук разом з НАБУ провалили протидію корупції в “Укрзалізниці”. Некомпетентність антикорупціонерів підтвердила і Тимчасова слідча комісія з питань оцінки критичного стану української залізниці.

Фактично "нульові"результати САП намагався приховати і на жоден запит УНН по суті не відповів.