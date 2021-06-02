Очільник САП провалив тест на доброчесність
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Претендент на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нинішній її очільник Максим Грищук не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі, передає УНН.
Грищук проходив співбесіду щодо відповідності критерію доброчесності вчора, 1 червня.
Однак, для подальшої участі у конкурсі Грищук не набрав необхідної кількості голосів.
В ході конкурсу члени комісії озвучили Грищуку низку скарг, які надійшли від організацій, адвокатів щодо недоброчесності кандидата, а саме:
У підсумку, Грищук набрав лише три із семи голосів. За нього проголосували два представники від Ради прокурорів України — Драго Кос та Роман Куйбіда, а також представник від Верховної Ради В’ячеслав Навроцький.
Доповнення
УНН раніше писав, що очільник САП Максим Грищук разом з НАБУ провалили протидію корупції в “Укрзалізниці”. Некомпетентність антикорупціонерів підтвердила і Тимчасова слідча комісія з питань оцінки критичного стану української залізниці.
Фактично "нульові"результати САП намагався приховати і на жоден запит УНН по суті не відповів.