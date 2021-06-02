Очільник САП провалив тест на доброчесність

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 27222 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 101313 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 145240 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 129282 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 136138 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 96421 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81670 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 182495 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88426 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 277314 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.4м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 54648 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 63009 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 18328 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 27075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 43594 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 148283 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 182478 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 277301 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 445166 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 431602 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 4396 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32238 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37742 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38195 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39192 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Очільник САП провалив тест на доброчесність

Київ • УНН

 • 18500 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Претендент на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нинішній її очільник Максим Грищук не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі, передає УНН.

Очільник САП провалив тест на доброчесність

Грищук проходив співбесіду щодо відповідності критерію доброчесності вчора, 1 червня.

Однак, для подальшої участі у конкурсі Грищук не набрав необхідної кількості голосів.

В ході конкурсу члени комісії озвучили Грищуку низку скарг, які надійшли від організацій, адвокатів щодо недоброчесності кандидата, а саме:

  • отримання Грищуком премій у розмірі 100–160%, зокрема, після підписанням останнім листа щодо підтримки Назара Холодницького (колишній керівник САП, — ред.);
  • недекларування квартири в Тернополі, яка належала Грищуку з 1996 року на праві спільної власності, але про наявність якої він “начебто дізнався рік тому”;
  • закриття кримінального провадження щодо генерала Ткачука, який записав свої елітні будинки та авто на тещу-пенсіонерку (в подальшому провадження було відновлено у судовому порядку);
  • надання вказівок не вказувати прізвище Олега Гладковського в процесуальних документах, що подаються до суду в справі щодо розкрадань в “оборонці”;
  • стверджувальні відповіді Грищука на питання, що стали предметом поліграфічного дослідження, але не були озвучені членами комісії, проте викликали неабиякі застереження щодо доброчесності кандидата.

    • У підсумку, Грищук набрав лише три із семи голосів. За нього проголосували два представники від Ради прокурорів України — Драго Кос та Роман Куйбіда, а також представник від Верховної Ради В’ячеслав Навроцький.

    Доповнення

    УНН раніше писав, що очільник САП Максим Грищук разом з НАБУ провалили протидію корупції в “Укрзалізниці”. Некомпетентність антикорупціонерів підтвердила і Тимчасова слідча комісія з питань оцінки критичного стану української залізниці.

    Фактично "нульові"результати САП намагався приховати і на жоден запит УНН по суті не відповів.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Політика
    Brent
    $63.84
    Bitcoin
    $81,582.90
    S&P 500
    $5,330.87
    Tesla
    $262.04
    Газ TTF
    $34.65
    Золото
    $3,124.66
    Ethereum
    $1,595.68