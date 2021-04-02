Очільник САП Грищук "гальмує" справи щодо корупції в "Укрзалізниці"

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Спеціальна антикорупційна прокуратура, ознайомившись з інформацією ЗМІ про завдання багатомільярдного збитку "Укрзалізниці" рішеннями звільненого в березні топ-менеджменту - відмовила у відкритті кримінального провадження, про що повідомила УНН у відповідь на запит.

Нагадаємо, що з кінця минулого року ЗМІ публікували низку розслідувань про корупцію в "Укрзалізниці", а саме про:

заниження тарифів на вантажоперевезення "Укрзалізниці", які спричинили збитки компанії лише на цьому напрямку в 7 млрд грн;

спробу керівництва "Укрзалізниці" перерозподілити прибуткові вантажні перевезення;

передачу вантажних піввагонів компанії Ріната Ахметова за фіксованою ціною на три роки вперед.

ЗМІ вказували, що всі ці схеми були реалізовані в "Укрзалізниці" за можливої участі голови правління Володимира Жмака і члена правління Іраклі Езугбая. Обидва - колишні підлеглі Міхеіла Саакашвілі. За ними, як вважають ЗМІ, стоїть наближений до Саакашвілі перший заступник директора НАБУ Гізо Углава і детектив Денис Гюльмагомедов, який у жовтні минулого року підписав з очільником "Укрзалізниці" Жмаком "меморандум прикриття".

Поки ЗМІ писали, антикорупціонери мовчали. І лише після звільнення Жмака і Езугбая в березні у НАБУ повідомили, що вивчають економічне обґрунтування тарифів "Укрзалізниці". Однак не в межах кримінального провадження, а поза досудовим розслідуванням. Чому так відбувається - УНН запитав у САП і попросив узаконити процес перевірки тарифів і зробити це згідно з КПК в межах відкритого кримінального провадження. Однак в САПі заявили, що це не їхні повноваження.

"Роз'яснюю, що надання запитуваної інформації не належить до визначених законодавством повноважень Спеціальної антикорупційної прокуратури. Також роз'яснюю, що вказаний запит не відповідає передбаченим законом вимогам до заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення", - повідомив в.о. голови САП Максим Грищук.

Довідка

214 стаття Кримінального процесуального кодексу зобов'язує слідчого і прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, почати розслідування і через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

УНН надав прокурорам САП відразу два джерела інформації із загальної маси, які можуть свідчити про вчинення кримінального провадження. Перша інформація стосується причинно-наслідкового зв'язку дії менеджменту "Укрзалізниці", а саме заниження тарифів на вантажоперевезення ексчленом правління Іраклі Езугбая, і наслідків у вигляді недоотримання 7 млрд грн доходу від вантажоперевезень. Друга інформація - звернення народних депутатів до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, де вони вказують, що результатом заниження тарифів міг бути не лише збиток "Укрзалізниці", але і вигода близьких до Іраклі Езугбая компаній "Дженерал контейнер сервісес" і "Рисоіл".

Зазначені факти очільник САП Грищук проігнорував, що підтверджує версію співрозмовників УНН про саботаж розслідування корупції в "Укрзалізниці". САП ігнорує не тільки інформацію ЗМІ, а й запити парламентської Тимчасової слідчої комісії, повідомив УНН народний депутат від групи "Довіра", член ТСК Олександр Сухов.

"Аналогічна ситуація і з відповідями на запити ТСК. З даного питання на наступному засіданні планували їх заслухати", - прокоментував УНН Сухов.

Доповнення

У грудні 2015 року Максим Грищук був призначений першим заступником керівника САП у віці 31 року. Після звільнення Назара Холодницького тимчасово обійняв посаду керівника САП. До цього кар'єрний ріст прокурора Грищука проходив у Львівській області.