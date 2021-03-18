Вагоны ехали, но не зарабатывали: в “Укрзализныци” раскрыли сумму падения доходов на грузоперевозках в 2020 году

Детали

Там предоставили информацию в поквартальном разрезе и в сравнении с позапрошлым, 2019 годом. Из этого следует, что в прошлом году вагоны “УЗ” стали ехать больше, но зарабатывать меньше.

Так, в 3 и 4 кварталах 2020 года — когда направление грузоперевозок стал курировать Иракли Эзугбая, подавший в отставку 11 марта — объёмы внутренних грузоперевозок выросли: около 39 тысяч в 2020 году против 35 тысяч в 2019 году, экспорт практически не изменился, импорт и транзит — “просели”.

Увеличением объёмов грузоперевозок хвастался на своей последней пресс-конференции и тогдашний глава госкомпании Владимир Жмак, уволенный Кабмином 17 марта. При этом доход от этого увеличенного объёма он не называл. Сейчас же выяснилось, что, эксплуатируя вагоны “УЗ” больше, прибыли от этого было меньше.

“По данным консолидированной финансовой отчетности АО "Укрзализныця“, доходы от грузоперевозок в 2019 году составили 72,5 млрд грн. По оперативным данным, доходы от грузовых перевозок в 2020 году составили 65,4 млрд грн”, — сообщили УНН в “УЗ”.

Таким образом выходит, что увеличив объёмы грузоперевозок, менеджмент “УЗ” не только не смог выйти на показатели 2019 года, но и недополучил как минимум 7 млрд грн. Причиной дефицита стало решение ответственного за это направление Иракли Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки “УЗ”. Он объяснял это “рыночными условиями”. При этом добирать недостающие деньги планировалось в 2021 году через повышение стоимости железнодорожных билетов для пассажиров сразу на 20%.

Предоставленные “УЗ” данные также ставят под сомнения аргументы Жмака и его попытки оправдать свое увольнение.

“То, что удалось мне за шесть месяцев пребывания в должности, не удавалось никому за последние три года. И просто для размышления: когда вагоны УЗ стояли под забором, зарабатывал кто-то другой; когда вагоны УЗ поехали и начала зарабатывать УЗ — кто-то другой свои заработки потерял”, — написал он у себя в Telegram.

То, что вагоны “УЗ” поехали — факт, но то, что они стали зарабатывать — очевидно, нет. Минус 7 млрд грн от показателей 2019 года сложно назвать заработком госкомпании.

“Слепой надзор НАБУ”

Ранее за доходами “УЗ” и особенно по направлению грузоперевозок тщательно следило НАБУ. За предоставление льгот на грузоперевозки и ущерб госкомпании в 69 млн грн (в сто раз меньше 7 млрд грн), НАБУ привлекались к ответственности предшественники Владимира Жмака и Иракли Эзугбая.

“27 июля в ВАКС с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание в деле по обвинении бывших заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, начальника Главного коммерческого управления администрации и экс-заместителя директора по коммерческим вопросам ГП "Украинский транспортно-логистический центр“ в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб на сумму свыше 69 млн грн. По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу”, — сообщали в САП в 2020 году.

Все изменилось, когда руководством “УЗ” занялись Жмак и Эзугбая. В октябре они подписали с НАБУ в лице детектива Дениса Гюльмагомедова меморандум о совместной борьбе с коррупцией, и с тех пор любые проявления коррупции на “УЗ” будто бы исчезли, если не брать во внимание итоговый результат — минус 7 млрд грн. В НАБУ на запрос УНН не смогли на протяжении недели объяснить свое фактическое бездействие, а также прокомментировать, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что “УЗ” и НАБУ действовали заодно, когда занимались “реформированием” грузоперевозок, а именно выделением этой вертикали (Карго) из структуры “УЗ” в нарушение европейских директив, за что, вероятнее всего, наблюдательный совет и уволил Жмака.

Во Временной следственной комиссии парламента, которая сейчас изучает критическую ситуацию в “УЗ”, уже сообщили, что проверять будут не только менеджмент госкомпании, но и правоохранительные органы, которые должны были контролировать ситуацию, в том числе НАБУ.