Вагоны ехали, но не зарабатывали: в “Укрзализныци” раскрыли сумму падения доходов на грузоперевозках в 2020 году

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50864 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 71099 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109696 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145269 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195795 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193549 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279792 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327918 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157878 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143166 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 30362 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 30045 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 24046 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 20401 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 35428 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327920 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281204 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436320 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402222 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385395 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107508 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186612 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214763 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194674 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279793 просмотра
Актуальное
Вагоны ехали, но не зарабатывали: в “Укрзализныци” раскрыли сумму падения доходов на грузоперевозках в 2020 году

Вагоны ехали, но не зарабатывали: в “Укрзализныци” раскрыли сумму падения доходов на грузоперевозках в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 43186 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В государственной компании “Укрзализныця” раскрыли информацию о заработках на грузоперевозках в прошлом году, сообщает УНН.

Детали

Там предоставили информацию в поквартальном разрезе и в сравнении с позапрошлым, 2019 годом. Из этого следует, что в прошлом году вагоны “УЗ” стали ехать больше, но зарабатывать меньше.

Так, в 3 и 4 кварталах 2020 года — когда направление грузоперевозок стал курировать Иракли Эзугбая, подавший в отставку 11 марта — объёмы внутренних грузоперевозок выросли: около 39 тысяч в 2020 году против 35 тысяч в 2019 году, экспорт практически не изменился, импорт и транзит — “просели”.

Увеличением объёмов грузоперевозок хвастался на своей последней пресс-конференции и тогдашний глава госкомпании Владимир Жмак, уволенный Кабмином 17 марта. При этом доход от этого увеличенного объёма он не называл. Сейчас же выяснилось, что, эксплуатируя вагоны “УЗ” больше, прибыли от этого было меньше.

“По данным консолидированной финансовой отчетности АО "Укрзализныця“, доходы от грузоперевозок в 2019 году составили 72,5 млрд грн. По оперативным данным, доходы от грузовых перевозок в 2020 году составили 65,4 млрд грн”, — сообщили УНН в “УЗ”.

Таким образом выходит, что увеличив объёмы грузоперевозок, менеджмент “УЗ” не только не смог выйти на показатели 2019 года, но и недополучил как минимум 7 млрд грн. Причиной дефицита стало решение ответственного за это направление Иракли Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки “УЗ”. Он объяснял это “рыночными условиями”. При этом добирать недостающие деньги планировалось в 2021 году через повышение стоимости железнодорожных билетов для пассажиров сразу на 20%.

Предоставленные “УЗ” данные также ставят под сомнения аргументы Жмака и его попытки оправдать свое увольнение.

“То, что удалось мне за шесть месяцев пребывания в должности, не удавалось никому за последние три года. И просто для размышления: когда вагоны УЗ стояли под забором, зарабатывал кто-то другой; когда вагоны УЗ поехали и начала зарабатывать УЗ — кто-то другой свои заработки потерял”, — написал он у себя в Telegram.

То, что вагоны “УЗ” поехали — факт, но то, что они стали зарабатывать — очевидно, нет. Минус 7 млрд грн от показателей 2019 года сложно назвать заработком госкомпании.

“Слепой надзор НАБУ”

Ранее за доходами “УЗ” и особенно по направлению грузоперевозок тщательно следило НАБУ. За предоставление льгот на грузоперевозки и ущерб госкомпании в 69 млн грн (в сто раз меньше 7 млрд грн), НАБУ привлекались к ответственности предшественники Владимира Жмака и Иракли Эзугбая.

“27 июля в ВАКС с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание в деле по обвинении бывших заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, начальника Главного коммерческого управления администрации и экс-заместителя директора по коммерческим вопросам ГП "Украинский транспортно-логистический центр“ в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб на сумму свыше 69 млн грн. По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу”, — сообщали в САП в 2020 году.

Все изменилось, когда руководством “УЗ” занялись Жмак и Эзугбая. В октябре они подписали с НАБУ в лице детектива Дениса Гюльмагомедова меморандум о совместной борьбе с коррупцией, и с тех пор любые проявления коррупции на “УЗ” будто бы исчезли, если не брать во внимание итоговый результат — минус 7 млрд грн. В НАБУ на запрос УНН не смогли на протяжении недели объяснить свое фактическое бездействие, а также прокомментировать, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что “УЗ” и НАБУ действовали заодно, когда занимались “реформированием” грузоперевозок, а именно выделением этой вертикали (Карго) из структуры “УЗ” в нарушение европейских директив, за что, вероятнее всего, наблюдательный совет и уволил Жмака.

Во Временной следственной комиссии парламента, которая сейчас изучает критическую ситуацию в “УЗ”, уже сообщили, что проверять будут не только менеджмент госкомпании, но и правоохранительные органы, которые должны были контролировать ситуацию, в том числе НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы