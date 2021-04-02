Глава САП Грищук “тормозит” дела по коррупции в “Укрзализныци”

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Специальная антикоррупционная прокуратура, ознакомившись с информацией СМИ о нанесении многомиллиардного ущерба "Укрзализныце" решениями уволенного в марте топ-менеджмента - отказала в открытии уголовного производства, о чем сообщила УНН в ответ на запрос.

Напомним, что с конца прошлого года СМИ публиковали ряд расследований о коррупции в “Укрзализныце”, а именно о:

занижении тарифов на грузоперевозки “Укрзализныци”, которые повлекли ущерб компании только на этом направлении в 7 млрд грн;

попытке руководства “Укрзализныци” перераспределить прибыльные грузовые перевозки;

передаче грузовых полувагонов компании Рината Ахметова по фиксированной цене на три года вперед.

СМИ указывали, что все эти схемы были реализованы в “Укрзализныци” при возможном участии главы правления Владимира Жмака и члена правления Иракли Эзугбая. Оба — бывшие подчиненные Михаила Саакашвили. За ними, как полагают СМИ, стоит приближенный к Саакашвили первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава и детектив Денис Гюльмагомедов, который в октябре прошлого года подписал с главой “Укрзализныци” Жмаком “меморандум прикрытия”.

Пока СМИ писали, антикоррупционеры молчали. И только после увольнения Жмака и Эзугбая в марте в НАБУ сообщили, что изучают экономическое обоснование тарифов “Укрзализныци”. Однако не в рамках уголовного производства, а вне досудебного расследования. Почему так происходит — УНН спросил в САП и попросил узаконить процесс проверки тарифов и сделать это согласно УПК в рамках открытого уголовного производства. Однако в САПе заявили, что это не их полномочия.

“Разъясняю, что предоставление запрошенной информации не относится к определенным законодательством полномочиям Специальной антикоррупционной прокуратуры. Также разъясняю, что указанный запрос не соответствует предусмотренным законом требованиям к заявлениям, сообщениям про совершенные уголовные преступления”, — сообщил и.о. главы САП Максим Грищук.

Справка

214 статья Уголовного процессуального кодекса обязывает следователя и прокурора безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

УНН предоставил прокурорам САП сразу два источника информации из общей массы, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного производства. Первая информация касается причинно-следственной связи действия менеджмента “Укрзализныци”, а именно занижения тарифов на грузоперевозки экс-членом правления Иракли Эзугбая, и последствий в виде недополучения 7 млрд грн дохода от грузоперевозок. Вторая информация — обращение народных депутатов к Премьер-министру Денису Шмыгалю, где они указывают, что результатом занижения тарифов мог быть не только убыток “Укрзализныци”, но и выгода близких к Иракли Эзугбая компаний “Дженерал контейнер сервисес” и “Рисоил”.

Указанные факты глава САП Грищук проигнорировал, что подтверждает версию собеседников УНН о саботаже расследования коррупции в “Укрзализныце”. САП игнорирует не только информацию СМИ, но и запросы парламентской Временной следственной комиссии, сообщил УНН народный депутат от группы “Довира”, член ВСК Александр Сухов.

“Аналогичная ситуация и с ответами на запросы ВСК. По данному вопросу на следующем заседании планировали их заслушать”, — прокомментировал УНН Сухов.

Дополнение

В декабре 2015 года Максим Грищук был назначен первым заместителем руководителя САП в возрасте 31 года. После увольнения Назара Холодницкого временно занял должность руководителя САП. До этого карьерный рост прокурора Грищука проходил во Львовской области.