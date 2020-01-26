Глава Минюста вновь посетил СИЗО без предупреждения, теперь в Одессе

“Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было”, — написал министр.

“Как и в других учреждениях крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать”, — написал он, и выложил фото с женщиной, осужденной за хозяйственное преступление, которое, по словам министра, находится в СИЗО с 2014 года, а уголовное производства по ней продолжается с 2008 года.

“Также наткнулся на парня 17 лет, который обвиняется в краже (уже был осужден за аналогичное преступление (условно) ранее). А также на мужчину, который обвиняется в мошенничестве (невозвращение долга по расписке) и дело которого просматривает уже третий состав суда первой инстанции”, — добавил Малюська.

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Министр добавил, что планирует в течение месяца-двух подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно.

“Коты/кошки повсюду, и это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений. Одно из котят вылезло и погуляло у меня на плечах. Понимаю, почему многим заключенным это по душе. Здание и условия содержания (как и почти везде), мягко говоря, оставляют желать лучшего”, — добавил министр.

“Нет ни одного понятного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там намноооого больше”, — написал Малюська.

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В частности, глава Минюста рассказал о запрете на игры в СИЗО.

“Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму его уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-нибудь себя занять в течение суток. Книги и телевизор — не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны”, — написал он.

В частности, он отметил условия труда для работников СИЗО.

“Работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших чем заключенные. Это нужно исправлять как можно быстрее”, — резюмировал министр.

Ранее Малюська также без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО и поделился своими впечатлениями.