Глава Минюста вновь посетил СИЗО без предупреждения, теперь в Одессе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 4534 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 16397 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56533 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121088 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128766 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197320 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195331 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408941 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229188 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515627 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14225 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23283 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13704 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11919 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8430 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158786 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146658 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234264 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408943 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515628 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56534 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49132 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47632 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54403 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84745 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Глава Минюста вновь посетил СИЗО без предупреждения, теперь в Одессе

Киев • УНН

 • 17041 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Глава министерства юстиции Денис Малюська в воскресенье, 26 января, без предупреждения посетил СИЗО в Одессе. Об этом сам Малюська написал в Facebook, передает УНН.

Глава Минюста вновь посетил СИЗО без предупреждения, теперь в Одессе

“Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было”, — написал министр.

“Как и в других учреждениях крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать”, — написал он, и выложил фото с женщиной, осужденной за хозяйственное преступление, которое, по словам министра, находится в СИЗО с 2014 года, а уголовное производства по ней продолжается с 2008 года.

“Также наткнулся на парня 17 лет, который обвиняется в краже (уже был осужден за аналогичное преступление (условно) ранее). А также на мужчину, который обвиняется в мошенничестве (невозвращение долга по расписке) и дело которого просматривает уже третий состав суда первой инстанции”, — добавил Малюська.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малюська рассказал, как существенно уменьшить количество заключенных в Украине

Министр добавил, что планирует в течение месяца-двух подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно.

“Коты/кошки повсюду, и это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений. Одно из котят вылезло и погуляло у меня на плечах. Понимаю, почему многим заключенным это по душе. Здание и условия содержания (как и почти везде), мягко говоря, оставляют желать лучшего”, — добавил министр.

“Нет ни одного понятного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там намноооого больше”, — написал Малюська.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малюська: приватизации тюрем не будет, однако будет приватизация СИЗО

В частности, глава Минюста рассказал о запрете на игры в СИЗО.

“Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму его уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-нибудь себя занять в течение суток. Книги и телевизор — не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны”, — написал он.

В частности, он отметил условия труда для работников СИЗО.

“Работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших чем заключенные. Это нужно исправлять как можно быстрее”, — резюмировал министр.

Ранее Малюська также без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО и поделился своими впечатлениями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98