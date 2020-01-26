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Очільник Мін'юсту знов відвідав СІЗО без попередження, тепер в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Очільник міністерства юстиції Денис Малюська у неділю, 26 січня, без попередження відвідав СІЗО в Одесі. Про це сам Малюська написав у Facebook, передає УНН.

Очільник Мін'юсту знов відвідав СІЗО без попередження, тепер в Одесі

“Продовжив практику візиту у тюрму без попередження у неділю. Цього разу відвідав СІЗО в Одесі. Спеціально обираю складні та проблемні установи, тому особливих сюрпризів не було”, — написав міністр.

“Як і у інших установах вкрай багато людей, яких не бачу жодного сенсу ув’язнювати”, — написав він, та виклав фото з жінкою, засудженою за господарський злочин, яка, за словами міністра, перебуває у СІЗО з 2014 року, а кримінальне провадження щодо неї триває з 2008 року.

“Також натрапив на хлопця 17 років, який обвинувачується у крадіжці (уже був засуджений за аналогічний злочин (умовно) раніше). А також на чоловіка, який обвинувачується у шахрайстві (неповернення боргу за розпискою) та справу якого переглядає уже третій склад суду першої інстанції”, — додав Малюська.

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Міністр додав, що планує протягом місяця-двох подати законопроєкт, який дозволить відфільтрувати з в’язниць тих, чиє перебування там недоречне.

“Коти/кішки усюди, і це не особливість цього СІЗО, їх багато у великій кількості установ. Одне з кошенят видряпалося і погуляло у мене на плечах. Розумію, чому багатьом ув’язненим це до душі. Будівля та умови утримання (як і майже усюди), м’яко кажучи, бажають кращого”, — додав міністр.

“Немає жодного зрозумілого вирішення проблеми наркозалежних осіб. На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на усе СІЗО. Наркозалежних там набагааааато більше”, — написав Малюська.

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Зокрема, очільник Мін’юсту розповів про заборону на ігри у СІЗО.

“Один із ув’знених поскаржився на заборону використання ігрових консолей та приставок. Теж не розумію цієї заборони та, якщо не отримаю належної аргументації, зніму її уже найближчими днями. Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять у маленьких камерах і виходять лише на годину на добу прогулятися у тісному дворику. Їм потрібно чимісь себе заняти протягом доби. Книги та телевізор — не завжди достатній вихід. Умови для заняття фізичними вправами теж далеко не ідеальні”, — написав він.

Зокрема, він відмітив умови праці для працівників СІЗО.

“Працівники СІЗО проживають та працюють у умовах, не набагато кращих за умови ув’знених. Це потрібно виправляти якомога швидше”, — резюмував міністр.

Раніше Малюська також без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО та поділився своїми враженнями.

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