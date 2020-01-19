Малюська без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО: що вразило

“...без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО”, — написав міністр, оприлюднивши фото із СІЗО.

Він також детально описав, що саме його вразило під час візиту.

“Велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО надмірно довго. На фото нижче поряд зі мною стоять два хлопці, які провели у СІЗО уже більше трьох років. І вони далеко не „рекордсмени“. Нагадаю, мова про людей, щодо яких немає вироку і юридично вони не винуваті у вчиненні злочину”, — зазначив Малюська.

Крім того міністр відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу по камерах.

"Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні (на фото це теж помітно). Більше того, камери у жалюгідному стані наповнені повністю, при цьому камери істотно ліпшого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі і зрозумілі правила розміщення ув’язнених", - зазначив він.

Ще один момент, який вразив міністра - сирість.

"Вона усюди, руйнує стіни, будівлі потребують негайних заходів для поліпшення вентиляції. Опалення у СІЗО є, у приміщеннях тепло. На момент мого приїзду опалювали навіть закинуту і невикористовувану будівлю із розбитими вікнами, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів)", - відзначив Малюська і додав, що у цьому році цю закинуту будівлю планують капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом.

Раніше в Офісі Омбудсмена повідомили, що у столичному СІЗО ув'язнені сплять по черзі.