Малюська без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО: що вразило
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО і поділився враженнями на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“...без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО”, — написав міністр, оприлюднивши фото із СІЗО.
Він також детально описав, що саме його вразило під час візиту.
“Велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО надмірно довго. На фото нижче поряд зі мною стоять два хлопці, які провели у СІЗО уже більше трьох років. І вони далеко не „рекордсмени“. Нагадаю, мова про людей, щодо яких немає вироку і юридично вони не винуваті у вчиненні злочину”, — зазначив Малюська.
Крім того міністр відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу по камерах.
"Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні (на фото це теж помітно). Більше того, камери у жалюгідному стані наповнені повністю, при цьому камери істотно ліпшого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі і зрозумілі правила розміщення ув’язнених", - зазначив він.
Ще один момент, який вразив міністра - сирість.
"Вона усюди, руйнує стіни, будівлі потребують негайних заходів для поліпшення вентиляції. Опалення у СІЗО є, у приміщеннях тепло. На момент мого приїзду опалювали навіть закинуту і невикористовувану будівлю із розбитими вікнами, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів)", - відзначив Малюська і додав, що у цьому році цю закинуту будівлю планують капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом.
Раніше в Офісі Омбудсмена повідомили, що у столичному СІЗО ув'язнені сплять по черзі.