Малюська без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО: что поразило
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО и поделился впечатлениями на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО", - написал министр, обнародовав фото из СИЗО.
Он также подробно описал, что именно его поразило во время визита.
"Большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО чрезмерно долго. На фото ниже рядом со мной стоят два парня, которые провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не "рекордсмены". Напомню, речь о людях, в отношении которых нет приговора и юридически они не виноваты в совершении преступления", - отметил Малюська.
Кроме того, министр отметил отсутствие четкого и понятного алгоритма распределения по камерам.
"Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные (на фото это тоже заметно). Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", - отметил он.
Еще один момент, который поразил министра - сырость.
"Она всюду, разрушает стены, здания нуждаются в немедленных мерах для улучшения вентиляции. Отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов)", - отметил Малюська и добавил, что в этом году это заброшенное здание планируют капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом.
Ранее в Офисе Омбудсмена сообщили, что в столичном СИЗО заключенные спят по очереди.