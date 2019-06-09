Ожидается повышение уровня воды в реках

"9 - 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня. Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока ", - говорится в сообщении.