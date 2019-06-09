Очікується підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На частині території України очікується підвищення рівня води у водоймах. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.
“9 — 10 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 — 0,8 м над рiвнями на 8 год 8 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах, можливе формування значного мiсцевого стоку”, — йдеться у повідомленні.