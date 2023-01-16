Ожидаем от Австрии расследование незаконного вывоза украинских детей в рф – Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Вчера, 16 января, состоялось совещание под председательством Вицепремьерки Ирины Верещук в связи с незаконным вывозом двух украинских детей из Австрии в россию, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
К совещанию присоединились Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, посол Украины в Австрии Василий Химинец, представители МИД, Минсоца, Минюста, Национальной сервисной службы Украины.
“Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в россию двух украинских детей под предлогом передачи их родителям”, — говорится в сообщении Минреинтеграции.
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“Украина обращается к компетентным органам Австрийской Республики с требованием надлежащего расследования, почему украинские дети были переданы российской стороне. В случае наличия признаков преступления все причастные должны быть привлечены к ответственности”, — подчеркнула Вицепремьерка.
Напомним
Как информировал Центр национального сопротивления, оккупанты вывезли более 400 украинских детей “на праздники” до ростовской области.