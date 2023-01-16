Ожидаем от Австрии расследование незаконного вывоза украинских детей в рф – Верещук

Детали

К совещанию присоединились Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, посол Украины в Австрии Василий Химинец, представители МИД, Минсоца, Минюста, Национальной сервисной службы Украины.

“Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в россию двух украинских детей под предлогом передачи их родителям”, — говорится в сообщении Минреинтеграции.

Цитата

“Украина обращается к компетентным органам Австрийской Республики с требованием надлежащего расследования, почему украинские дети были переданы российской стороне. В случае наличия признаков преступления все причастные должны быть привлечены к ответственности”, — подчеркнула Вицепремьерка.

Напомним

Как информировал Центр национального сопротивления, оккупанты вывезли более 400 украинских детей “на праздники” до ростовской области.