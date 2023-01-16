Очікуємо від Австрії розслідування незаконного вивезення українських дітей до рф – Верещук

Деталі

До наради долучилися Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, посол України в Австрії Василь Химинець, представники МЗС, Мінсоцу, Мін’юсту, Національної сервісної служби України.

“Суть інциденту в тому, що австрійський громадянин без відома відповідних українських органів відправив до росії двох українських дітей під приводом передачі їх батькам”, — йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

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“Україна звертається до компетентних органів Австрійської Республіки з вимогою належного розслідування, чому українські діти були передані російській стороні. У випадку наявності ознак злочину всі причетні мають бути притягнуті до відповідальності”, — наголосила Віцепрем’єрка.

Нагадаємо

Як інформував Центр національного спротиву, окупанти вивезли понад 400 українських дітей “на свята” до ростовської області.