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Окупанти вивезли понад 400 українських дітей "на свята" до ростовської області – Центр спротиву

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Окупанти масово вивозять українських дітей на новорічні свята до москви, ростова та інших великих міст рф, аби переконтати їх у перевагах життя в рф перед “нацистською Україною”. Про це інформує Центр національного спротиву, пише УНН.

Окупанти вивезли понад 400 українських дітей "на свята" до ростовської області – Центр спротиву

Деталі

Так, лише з тимчасово окупованої Горлівки вивезли 414 дітей до ростовської області на “святкові заходи”. До вивозу дітей залучають медперсонал, який фактично курує цей злочин.

На цих заходах дітей піддають пропаганді, а головною метою є “гра на контрасті”, де їм демонструють “щасливе й безтурботне” життя в рф на противагу війні в Україні.

Центр спротиву наголошує, що ворог активно промиває мізки дітям на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), аби знищити ціле покоління українців.

“У всіх російських школах на ТОТ, які є просто пропагандистськими осередками з завезеними педагогами з рф, кожен день проводяться “розмови про важливе”. Метою цих уроків є переконати місцевих дітей в тому, що рф їх врятувала від “нацистів”, а захоплені землі споконвіку були російськими”, – йдеться в повідомленні.

Водночас ворог збільшив кількість пропагандистських заходів на півдні, де дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів та музикантів з рф. Аналогічні зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для “лікування”.

Доповнення

Через військову агресію рф, в Україні вважаються зниклими 352 дитини. Ще 13 876 дітей країна-агресорка депортувала.

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